Нужно разработать под ключ интернет магазин - продукты питания и промышленные товары. Без фильтров и характеристик, рейтинов - простые описания и фото. Комментарии к товарам. Без онлайн оплат - только наличными курьеру. ...
Разработка сайта для галереи
Для галереи требуется разработать сайт - есть дизайн, техническое задание и верстка в процессе.
Прикладываю изображение основных страниц.
Техническое задание могу выслать по запросу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Интернет-магазины19 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужен установленный и настроенный интернет магазин (нарисовать, сверстать, настроить скрипты). Наполнение и последующие действия пока не нужны. ТЗ смотрите во вложении. Пожалуйста, указывайте реальные сроки и реальную цену за указанный ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт12 лет назад
Создать именно интернет-магазин по продаже детских игрушек с корзиной, системой учета и со всеми необходимыми составляющими с нуля. Жду ваших предложений по срокам и стоимости!Интернет-магазины34 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разбить категории товара в наличие и под заказ. Как в этом магазине, только два столбца: http://atletic-food.ru/index.php?route=common/home Должно быть так: В наличие ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо в короткие сроки перенести сайт (интернет-магазин) из одной редакции Битрикса (стандарт) в другую (малый бизнес). Соответственно со всей примыкающей информацией о товарах. Нужно перенести на другую редакцию и сделать редирект 301.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
По непонятной причине перестала отображаться корзина. На странице корзины просто пустое место, как будто пропал сам модуль корзины пропал, а верстка осталась. Есть резервные файлы до того, как корзина работала. И я пробовал ее заливать ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $30
Доброго времени суток! Нужно обновить и проделать мелкую работу по доработке интерфейса\правке ошибок в шаблоне webasyst Shop-Script. Четкое ТЗ при личном общении.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеется сайт на битриксе http://clip2net.com/s/4W2IQY Необходимо сделать рецепты в формате XML, чтобы скормить яндексу! Указывайте стоимость работ!Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $333
Ищу толкового и ответственного исполнителя для постоянного сотрудничества по проектам на Opencart. Первое задание: верстка + не хитрый функционал интернет магазина. Дизайн весь готов и утверждён, нужно сделать в точности по ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт12 лет назад