Интернет-магазин под ключ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт19 заявок273 просмотра

Нужно разработать под ключ интернет магазин - продукты питания и промышленные товары.

Без фильтров и характеристик, рейтинов - простые описания и фото.

Комментарии к товарам.

Без онлайн оплат - только наличными курьеру.

Особенность - оплата части товара виртуальными деньгами с баланса покупателя. Баланс пополняется админом.

Детальное ТЗ скину в личку.

Платформа - Yii или Opencart, рассмотрим также ваши варианты.

OpencartYii
12 лет назад
den-tkach
Денис 
51 год
13 лет в сервисе
Был
21 минуту назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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