Здравствуйте. Нужен установленный и настроенный интернет магазин (нарисовать, сверстать, настроить скрипты). Наполнение и последующие действия пока не нужны. ТЗ смотрите во вложении. Пожалуйста, указывайте реальные сроки и реальную цену за указанный ...
Интернет-магазин под ключ
Нужно разработать под ключ интернет магазин - продукты питания и промышленные товары.
Без фильтров и характеристик, рейтинов - простые описания и фото.
Комментарии к товарам.
Без онлайн оплат - только наличными курьеру.
Особенность - оплата части товара виртуальными деньгами с баланса покупателя. Баланс пополняется админом.
Детальное ТЗ скину в личку.
Платформа - Yii или Opencart, рассмотрим также ваши варианты.
Заявки фрилансеров
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