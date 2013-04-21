Для галереи требуется разработать сайт - есть дизайн, техническое задание и верстка в процессе. Прикладываю изображение основных страниц. Техническое задание могу выслать по запросу.
Сделать корректировки в магазине (opencart)
Сайт - аэросистема.рф
ТЗ в приложении
Срок 2 дня
Бюджет 2000 руб
СБР
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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