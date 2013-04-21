Сделать корректировки в магазине (opencart)

$100
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Закрыт3 заявки181 просмотр

Сайт - аэросистема.рф

ТЗ в приложении

Срок 2 дня

Бюджет 2000 руб

СБР

Opencart
12 лет назад
sergeyivanov198
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$70
1 день

Заявки фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад