Разработка шаблона для Joomla 2.5.7+VM 2.0.12b

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки160 просмотров

Есть HTML верстка страниц: Главная, Корзина, Страница товара, Поиск товара, Личный кабинет

и соответственно PSD макет.

Требуется разработать шаблон для "Joomla 2.5.7 + VirtueMart 2.0.12b" по ТЗ.

Возможно договоримся на разработку доп. функционала.

Работу показываете и делаете на своем хостинге.

По окончанию сдаете дамп всей базы и копию фалов или делаете установочный пакет.

Строго без предоплаты.

HTMLJoomla
12 лет назад
avito
Денис 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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