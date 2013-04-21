Нужно на основе готового (на ваш выбор (для вашего удобства)) движка допилить интернет магазин (http://jady-vine.com) по нашим "тараканам". От вас : ...
Апргейд движка интернет магазина PrestaShop
Необходимо обновить версию движка с 1.4.4.0 до версии 1.5.3
от вас цена и сроки. В магазине 500 товаров всего.
И еще просьба: Московских цен не предлагать.
Пишите цену - продолжим общение
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