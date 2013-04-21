Апргейд движка интернет магазина PrestaShop

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Закрыт4 заявки159 просмотров

Необходимо обновить версию движка с 1.4.4.0 до версии 1.5.3

от вас цена и сроки. В магазине 500 товаров всего.

И еще просьба: Московских цен не предлагать.

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PrestaShop
12 лет назад
mazaalay
Евгений 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров