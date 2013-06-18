Срочно. Интернет-магазин телефонов

Необходимо изготовить элементарный магазин по продаже телефонов.

1. Создать на стандартном скрипте магазин, простой минималистический дизайн.

2. Наполнить товарами (скопировать информацию с другого сайта).

3. Подобрать и зарегистрировать доменное имя.

4. Выбрать, оплатить хостинг, установить магазин.

5. Подключить и настроить моментальную оплату через мерчант webmoney (опыт обязателен).

Работа несложная. По сути нужно установить скрипт магазина, наполнить небольшим кол-вом товаров и подключить сервис оплаты. Всё это нужно сделать очень быстро, заказ крайне срочный. Кто не уверен в своих силах, просьба не беспокоить.

Сроки: проект нужно выполнить и сдать строго сегодня.

Оплата: 300$. +100$ возможная доплата, за скорость и качество работы.