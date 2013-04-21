Доработка шаблона InSales

Имеется: интернет-магазин, работающий на платформе InSales (тема Hi-Tech): http://steklopodem.ru/

Требуется:

1. Доработать шаблон интернет-магазина на платформе InSales (платформу оставляем), дополнив его т.н. продающими триггерами:

- гарантия (кликабельна со ссылкой на страницу с подробным описанием),

- ограниченная по времени акция с таймером обратного отсчета (кликабельна со ссылкой на страницу с подробным описанием),

- информация о дополнительной скидке (2%) при оплате на QIWI Кошелек (кликабельна со ссылкой на страницу с подробным описанием),

- форма заказа обратного звонка,

- виджет группы Вконтакте (привязать паблик http://vk.com/steklopodemru/),

- виджет страницы на Фейсбук (http://www.facebook.com/steklopodemru),

- ссылка или форма подписки на Ютуб канал (http://www.youtube.com/user/steklopodemru),

- блок отзывов,

- формы комментирования Вконтакте и Фейсбук в карточках товаров,

- кнопки социальных сетей в карточках товаров.

За основу можно взять т.н. шаблон «Бизнес-молодости». Вот образцы сайтов на этом шаблоне:

http://applecalifornia.myinsales.ru/,

http://rb03.myinsales.ru/,

http://yoga1.myinsales.ru/,

http://67test5.myinsales.ru/.

Шаблон либо куплю и предоставлю для дальнейшей работы сам, либо можете предоставить Вы. Либо можно просто доработать используемый в настоящее время шаблон Hi-Tech.

2. Сделать несложную уникализацию дизайна.

Никакой флеш-анимации, сложной графики и т.п. Сайт должен отстаться белым листом. Просто подобрать цвет и дизайн кнопок, шрифтов и других мелких графических элементов и все это вместе симпатично закомпоновать.

Прочие пожелания по дизайну:

- слайдер на главной оставить, но можно изменить его размещение или размеры (на усмотрение исполнителя),

- настроить вывод на главной странице популярных товаров,

- вывод товаров в категориях сделать аналогично приведенным выше примерам: довольно крупная фотография; краткое описание товаров отсутствует — просто наименование и цена; при этом учесть, что само наименование товара у меня довольно длинное — до 120 знаков с пробелами;

- в футере продублировать контактные данные (аналогично вот этому примеру: http://yoga1.myinsales.ru/ Только без адреса. Можно еще ICQ добавить), сделать их кликабельными ссылками;

- также в футере продублировать пункты меню и кнопку заказа обратного звонка.

3. Сделать индивидуальный таймер обратного отсчета.

Т.е. он не должен, как во всех приведенных выше примерах, каждый день считать время доконца суток, затем обнуляться и считать заново. А должен для каждого уникального посетителя отсчитывать заданное количество времени (пусть пока будет 3 часа) с момента первого входа на сайт. А по истечении этого времени — информировать о завершении ограниченной по времени акции.

Подробнее про такой счетчик — вот здесь: http://smart-timer.ru/

Инструкция по созданию такого счетчика — здесь: http://webformyself.com/individualnyj-tajmer-obrat...

Счетчик разместить в один из блоков на главной странице сайта — «ограниченная по времени акция с таймером обратного отсчета» (пусть эти блоки будут отображаться на всех страницах) и продублировать на странице с описанием скидок и акций.

4. Реализовать в пределах времени, отсчитываемого индивидуальным таймером, ограниченную по времени скидку на все товары. Эта скидка должна отображаться в карточке каждого товара. Либо в %-ном отношении (например 3%). Либо в течение этого времени должна осуществляться продажа по «новой» цене, а старая должна быть перечеркнута. По истечении отведенного времени должна быть доступна продажа только по обычной («старой») цене.

Либо какие-то другие способы реализации этой задачи.

Описание способа реализации этой задачи на другой платформе (UMI.CMS) описана здесь: http://pontyk.com.ua/umi-cms/umi-jquery-count-down...

Как это сделать на Инсейлсе я не знаю.

5. Ярко оформить страницу «Скидки», сделав из нее посадочную страницу, в лучших традициях инфобизнеса: добавить различные графические элементы, продублировать индивидуальный таймер обратного отсчета, добавить форму для сбора контактов (например, как для заказа обратного звонка), добавить другую информацию о скидках и акциях (расскажу или опишу дополнительно).