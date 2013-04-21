Необходимо обновить версию движка с 1.4.4.0 до версии 1.5.3 от вас цена и сроки. В магазине 500 товаров всего. И еще просьба: Московских цен не предлагать. ...
Доработка шаблона InSales
Имеется: интернет-магазин, работающий на платформе InSales (тема Hi-Tech): http://steklopodem.ru/
Требуется:
1. Доработать шаблон интернет-магазина на платформе InSales (платформу оставляем), дополнив его т.н. продающими триггерами:
- гарантия (кликабельна со ссылкой на страницу с подробным описанием),
- ограниченная по времени акция с таймером обратного отсчета (кликабельна со ссылкой на страницу с подробным описанием),
- информация о дополнительной скидке (2%) при оплате на QIWI Кошелек (кликабельна со ссылкой на страницу с подробным описанием),
- форма заказа обратного звонка,
- виджет группы Вконтакте (привязать паблик http://vk.com/steklopodemru/),
- виджет страницы на Фейсбук (http://www.facebook.com/steklopodemru),
- ссылка или форма подписки на Ютуб канал (http://www.youtube.com/user/steklopodemru),
- блок отзывов,
- формы комментирования Вконтакте и Фейсбук в карточках товаров,
- кнопки социальных сетей в карточках товаров.
За основу можно взять т.н. шаблон «Бизнес-молодости». Вот образцы сайтов на этом шаблоне:
http://applecalifornia.myinsales.ru/,
Шаблон либо куплю и предоставлю для дальнейшей работы сам, либо можете предоставить Вы. Либо можно просто доработать используемый в настоящее время шаблон Hi-Tech.
2. Сделать несложную уникализацию дизайна.
Никакой флеш-анимации, сложной графики и т.п. Сайт должен отстаться белым листом. Просто подобрать цвет и дизайн кнопок, шрифтов и других мелких графических элементов и все это вместе симпатично закомпоновать.
Прочие пожелания по дизайну:
- слайдер на главной оставить, но можно изменить его размещение или размеры (на усмотрение исполнителя),
- настроить вывод на главной странице популярных товаров,
- вывод товаров в категориях сделать аналогично приведенным выше примерам: довольно крупная фотография; краткое описание товаров отсутствует — просто наименование и цена; при этом учесть, что само наименование товара у меня довольно длинное — до 120 знаков с пробелами;
- в футере продублировать контактные данные (аналогично вот этому примеру: http://yoga1.myinsales.ru/ Только без адреса. Можно еще ICQ добавить), сделать их кликабельными ссылками;
- также в футере продублировать пункты меню и кнопку заказа обратного звонка.
3. Сделать индивидуальный таймер обратного отсчета.
Т.е. он не должен, как во всех приведенных выше примерах, каждый день считать время доконца суток, затем обнуляться и считать заново. А должен для каждого уникального посетителя отсчитывать заданное количество времени (пусть пока будет 3 часа) с момента первого входа на сайт. А по истечении этого времени — информировать о завершении ограниченной по времени акции.
Подробнее про такой счетчик — вот здесь: http://smart-timer.ru/
Инструкция по созданию такого счетчика — здесь: http://webformyself.com/individualnyj-tajmer-obrat...
Счетчик разместить в один из блоков на главной странице сайта — «ограниченная по времени акция с таймером обратного отсчета» (пусть эти блоки будут отображаться на всех страницах) и продублировать на странице с описанием скидок и акций.
4. Реализовать в пределах времени, отсчитываемого индивидуальным таймером, ограниченную по времени скидку на все товары. Эта скидка должна отображаться в карточке каждого товара. Либо в %-ном отношении (например 3%). Либо в течение этого времени должна осуществляться продажа по «новой» цене, а старая должна быть перечеркнута. По истечении отведенного времени должна быть доступна продажа только по обычной («старой») цене.
Либо какие-то другие способы реализации этой задачи.
Описание способа реализации этой задачи на другой платформе (UMI.CMS) описана здесь: http://pontyk.com.ua/umi-cms/umi-jquery-count-down...
Как это сделать на Инсейлсе я не знаю.
5. Ярко оформить страницу «Скидки», сделав из нее посадочную страницу, в лучших традициях инфобизнеса: добавить различные графические элементы, продублировать индивидуальный таймер обратного отсчета, добавить форму для сбора контактов (например, как для заказа обратного звонка), добавить другую информацию о скидках и акциях (расскажу или опишу дополнительно).
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