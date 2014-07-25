Разработка корпоративного сайта по продаже жалюзи

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка85 просмотров

Требуется написать сайт для компании, занимающейся производством и продажей жалюзи, роллет, штор (разделы по шторам надо будет активировать где-то в конце августа). Пожелания по сайту изложены в ТЗ.

11 лет назад
ahmedgalievrm
Руслан 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$1000
25 дней

Заявки фрилансеров

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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