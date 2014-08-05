valik0409

Валентин Штелиха valik0409

 
36 летУкраина/Ужгород
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Скрипт-плагин-для Yandex браузера

    Нужен плагин для браузера который будет постоянно выполнять следуещее.  1.делает запросы с интервалом в 5 сек [url=http://rucaptcha.com/in.php?key=41fa4e0096d43164e5f107bca19dc276&amp;method=userrecaptcha&amp;googlekey=6Lc7lBATAAAAAG-R0DVv6sR4BJPtVLMFJf7YusKQ]rucaptcha.com/in.php?key=...[/url]  В ОТВЕТ ПОЛУЧАЕТ – OK|1455785405 ГДЕ 1455785405 ЕСТЬ CAPTCH_ID  2.Забирает ответ для капчи вторым запросом через 5-10 сек(если ответ не готов повторяет ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа для регистрации на сайте посольства

    $1500

    Для автоматической регистрации на сайт [url=http://www.polandvisa-ukraine.com/scheduleappointment_2.html]http://www.polandvisa-ukraine.com/scheduleappointment_2.html[/url] требуется скрипт. Сама регистрации проходит в несколько шагов при которых выбираются требуемые данные и заводятся персональные данные клиента, водятся значение капчи. Необходимо что бы персональные данные потягивались из исходного файла, в ...

    HTML
    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помощь в imacros

    https://www.google.com/recaptcha/api2/demo  Раньше использовал ответ от ruchaptcha только в формате цыфр к примеру 29 для выбора изображений команду SET n1 EVAL("var s=\"{{answer}}\"; if(s.match(/^[0-9]+$/) &amp;&amp; s.length &lt;= 9 &amp;&amp; s.length &gt;= 2) s.substr(0,1); else MacroError(\"Captcha answer is wrong.\")") TAG POS={{n1}} TYPE=IMG ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт компании с разными видами продуктов

    Я не разбираюсь в программировании поэтому некоторые пункты могут быть не правильно сформулированы. 1) Сайт должен быть сочетание этих двух - Копия (дизайн) как этот http://themeforest.net/item/gecco-shop/full_screen_preview/1208592?ref=opencart - Но широкий как этот http://demo.harnishdesign.net/opencart/bigshop/index.php?route=common/home, Проблема в первом ...

    PHPOpenCart
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад