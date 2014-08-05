Я не разбираюсь в программировании поэтому некоторые пункты могут быть не правильно сформулированы. 1) Сайт должен быть сочетание этих двух - Копия (дизайн) как этот http://themeforest.net/item/gecco-shop/full_screen_preview/1208592?ref=opencart - Но широкий как этот http://demo.harnishdesign.net/opencart/bigshop/index.php?route=common/home, Проблема в первом ...