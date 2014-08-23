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ОТЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН, КАЧЕСТВЕННАЯ ВЕРСТКА
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- Чистый и информативный дизайн;
- Аккуратный исходник (PSD) разбитый по слоям и папкам;
- Качественная, валидная, кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка;
- Адекватная цена;
- Соблюдение сроков.
Стоимость зависит от того что за сайт делаем. Расскажу по порядку:
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1. Дизайн:
- лендинг от 4000 до 10000 руб.
- сайт визитка от 5000 до 10000 руб.
- сайт каталог, интернет магазин от 8000 до 20000 руб.
2. Верстка:
- лендинг от 3000 до 8000 руб. (в случае установки CMS или верстка на LP Generator + 3000 руб.)
- сайт визитка от 4000 до 8000 руб.
- сайт каталог, интернет магазин от 5000 до 20000 руб.
3. Работаю на CMS:
- ModX
- Joomla
- Wordpress
- Amiro
- LP Generator
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