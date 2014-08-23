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Илья closedtag

 
47 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Отличный дизайн, качественная верстка!

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ОТЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН, КАЧЕСТВЕННАЯ ВЕРСТКА

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- Чистый и информативный дизайн;

- Аккуратный исходник (PSD) разбитый по слоям и папкам;

- Качественная, валидная, кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка;

- Адекватная цена;

- Соблюдение сроков.

Стоимость зависит от того что за сайт делаем. Расскажу по порядку:

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1. Дизайн:

- лендинг от 4000 до 10000 руб.

- сайт визитка от 5000 до 10000 руб.

- сайт каталог, интернет магазин от 8000 до 20000 руб.

2. Верстка:

- лендинг от 3000 до 8000 руб. (в случае установки CMS или верстка на LP Generator + 3000 руб.)

- сайт визитка от 4000 до 8000 руб.

- сайт каталог, интернет магазин от 5000 до 20000 руб.

3. Работаю на CMS:

- ModX

- Joomla

- Wordpress

- Amiro

- LP Generator

Дизайн лендингаWordPressJoomlaMODXВерстка лендингаСайт-визитка
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Отзывы заказчиков
BorisD
Борис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
2 балла
9 лет назад
Разработать несколько мобильных лэндингов
Было обещано 2 дня, в итоге прошло 4. Результата нет, исполнитель пропал и на связь не выходит. Оставляю отрицательный отзыв, если вдруг я ошибся и есть веские причины - исправлю. Вот имеющиеся у меня номера подозреваемого: "Вот номер на который перевести предоплату +79265774681 (Мегафон Москва) Этот номер я для интерента мобильного использую, а вот этот номер для связи со мной +7 968 568 95 42".
lietrus
Видас 
62 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Landing page под ключ
Очень благодарна Илье за прекрасно выполненную работу с учетом всех моих пожеланий и доработок.Работа выполнена качественно ,в соответствии с техническим заданием и в срок. Вдумчивый исполнитель, полностью погружается в проект. Приятное и плодотворное общение в процессе работы. Уверена , сделанный лендинг увеличит количество моих подписчиков!
Мегапозитивный заказчик! С такими заказчиками очень приятно работать и по завершении проекта хочется продолжения. В процессе работы уставал конечно, проект довольно срочный и не совсем простой, но работа протекала без каких либо напрягов! 1. Четкая постановка задачи 2. Достойная и своевременная оплата 3. Приятное общение. Рекомендую.
Ответный отзыв
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