Sinox

Алексей Sinox

 
43 годаУкраина/Одесса
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание сайтов

Сайты, компании (WingSiteGroup) — это реальное воплощение профессионального подхода к созданию интернет проекта. Мы предлагаем функциональные, стильные и привлекающие внимание широкой аудитории интернет площадки. Сегодня создание сайта в нашей компании заинтересует каждого, кто стремиться к расширению своего дела и покорению Интернет сети.

Веб программирование:

* Разработка корпоративных и сайт-визитка

* Создание интернет-магазинов и торговых площадок

* Разработка интернет-порталов

* Контент-менеджмент и наполнение сайтов

* Техническая поддержка

* Хостинг и домен

Дополнительные работы:

* Разработка дизайна

* Копирайтинг / Рерайтинг / Перевод

* Продвижение (SEO)

Ответственность и надежность

Индивидуальный подход

Креативность и качество

С уважением команда WingSiteGroop

http://sitedevelop.in.ua

mail: [email protected]

Сайт-визитка
Отзывы заказчиков
Alexandernew
53 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $300
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 100 дней
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Веб-программирование
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от $50
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
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