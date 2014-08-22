Создание сайта визитки.

Есть сайт на пхпшопе, нужно сделать сайт на вордпрессе с выбранным шаблоном. Что нужно сделать: 1. залить движок на хостинг 2. натянуть шаблон 3. Перекачать и разместить все материалы с предыдущего сайта. ...