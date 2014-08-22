Создание сайта визитки.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки279 просмотров

Создать простой сайт Сауны для города Тула (чтобы был не хуже конкурентов которые на первой странице яндекса), разместить его на хостинге.

11 лет назад
Lord_Altrus
Алексеев 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад