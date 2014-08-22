Здравствуйте! Нужен помощник в RubyOnRails проект. Что нужно уметь: - Создавать быстрые JSON API, которые будут использоваться Backbone.js и iOS приложениями (от вас - только ...
Создание сайта визитки.
Создать простой сайт Сауны для города Тула (чтобы был не хуже конкурентов которые на первой странице яндекса), разместить его на хостинге.
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