Помощник в RubyOnRails + MongoDB проект

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Закрытнет заявок128 просмотров

Здравствуйте!

Нужен помощник в RubyOnRails проект.

Что нужно уметь:

- Создавать быстрые JSON API, которые будут использоваться Backbone.js и iOS приложениями (от вас - только серверная часть, приложения пишут другие программисты)

- Работать с кешированием (скорее всего Redis)

- Оптимизировать запросы (MongoDB)

Мы используем:

- Rails 4

- MongoDB (Mongoid 4)

В заявках указывайте стоимость часа вашей работы и с чем приходилось работать.

iOSMongoDBRedis
11 лет назад
vetalsbs
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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