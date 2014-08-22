Помощник в RubyOnRails + MongoDB проект

Здравствуйте!

Нужен помощник в RubyOnRails проект.

Что нужно уметь:

- Создавать быстрые JSON API, которые будут использоваться Backbone.js и iOS приложениями (от вас - только серверная часть, приложения пишут другие программисты)

- Работать с кешированием (скорее всего Redis)

- Оптимизировать запросы (MongoDB)

Мы используем:

- Rails 4

- MongoDB (Mongoid 4)

В заявках указывайте стоимость часа вашей работы и с чем приходилось работать.