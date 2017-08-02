Грамотный перевод с китайского и на китайский

Профессионально, быстро и грамотно переведу Ваш документ на русский или на китайский язык.

Переводы выполняю практически на любую тему: от таможенных накладных, лицензий, обзоров товаров до технических, строительных, юридических текстов, химических исследований, текстов про криптовалюту.

Окончила ИСАА при МГУ им. Ломоносова по специальности востоковедение.

2 года жила в Китае. Работала переводчиком в строительной компании, на выставках, гидом.

С 2014 года по настоящий момент работаю фрилансером с языковой парой китайский-русский.

Знаю также французский и английский.

Есть статус ИП.