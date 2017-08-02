robisch

Екатерина robisch

 
41 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Грамотный перевод с китайского и на китайский

Профессионально, быстро и грамотно переведу Ваш документ на русский или на китайский язык.

Переводы выполняю практически на любую тему: от таможенных накладных, лицензий, обзоров товаров до технических, строительных, юридических текстов, химических исследований, текстов про криптовалюту. 

Окончила ИСАА при МГУ им. Ломоносова по специальности востоковедение.

2 года жила в Китае. Работала переводчиком в строительной компании, на выставках, гидом.

С 2014 года по настоящий момент работаю фрилансером с языковой парой китайский-русский.

Знаю также французский и английский.

Есть статус ИП.

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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
denisburkin
Денис 
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Перевод текста на китайский
Заказывал перевод на китайский, задача выполнена в срок и по доступной цене.
Довольно большой заказ оплачен вовремя. Всегда на связи.
Ответный отзыв
p-lab
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Требуется перевод ролика с китайского
Быстро и качественно. Спасибо за сотрудничество. Исполнителя рекомендую.
Интересный проект. Оплата моментальная. Рекомендую.
Ответный отзыв
Katyenyka
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Китайские субтитры для видео.
Работа была проделана оперативно. Перевод качественный. Исполнитель внимательно прислушался к дополнительным пожеланиям. Пришли к долгосрочному сотрудничеству.
Прекрасный заказчик! Воодушевляет на освоение новых программ и приобретение полезных навыков! Удачи в Вашем деле!
Ответный отзыв
irashvets
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Срочный перевод на китайский
Огромное спасибо за быстрый и качественный перевод!
Рекомендую, все оперативно.
Ответный отзыв
Victor_Bl
Виктор 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Проверка переведенного текста китайским носителем
Екатерина быстро сделала качественный перевод, рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо Виктору за четкую задачу, разумные сроки и интересную тему.
Ответный отзыв
Переводы
9 отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга