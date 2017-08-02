Грамотный перевод с китайского и на китайский
Профессионально, быстро и грамотно переведу Ваш документ на русский или на китайский язык.
Переводы выполняю практически на любую тему: от таможенных накладных, лицензий, обзоров товаров до технических, строительных, юридических текстов, химических исследований, текстов про криптовалюту.
Окончила ИСАА при МГУ им. Ломоносова по специальности востоковедение.
2 года жила в Китае. Работала переводчиком в строительной компании, на выставках, гидом.
С 2014 года по настоящий момент работаю фрилансером с языковой парой китайский-русский.
Знаю также французский и английский.
Есть статус ИП.
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$10
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Портфолио
- Лицензия (перевод с китайского)342 просмотра
- Центробежный насос283 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Заказывал перевод на китайский, задача выполнена в срок и по доступной цене.
Ответный отзыв
Довольно большой заказ оплачен вовремя. Всегда на связи.
$10
10 баллов
6 лет назад
Быстро и качественно. Спасибо за сотрудничество. Исполнителя рекомендую.
Ответный отзыв
Интересный проект. Оплата моментальная. Рекомендую.
$10
10 баллов
6 лет назад
Работа была проделана оперативно. Перевод качественный. Исполнитель внимательно прислушался к дополнительным пожеланиям. Пришли к долгосрочному сотрудничеству.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Воодушевляет на освоение новых программ и приобретение полезных навыков! Удачи в Вашем деле!
$3
10 баллов
6 лет назад
Огромное спасибо за быстрый и качественный перевод!
Ответный отзыв
Рекомендую, все оперативно.
$10
10 баллов
7 лет назад
Екатерина быстро сделала качественный перевод, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо Виктору за четкую задачу, разумные сроки и интересную тему.
Переводы
9 отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга