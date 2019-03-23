Создание Landing page на основе одного товара.

$310
Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок593 просмотра
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Нужно сделать одностраничник на основе одного товара. Пример как нравится https://lpgenerator.ru/theme/preview/3489/

надо будет чуть отредактировать блоки. Товар светодиодный рюкзак. Нужно будет сделать возможность выбор цвета и количества. Нужно будет показать что этот товар можно купить в розницу и оптом. Возможно сделать этот блок отдельно. Допустим при выборе от 10 шт. будет меняться цена товара. На сайте надо будет подключить оплату и расчет стоимости доставки. 

5 лет назад
Katyenyka
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
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