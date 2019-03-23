Верстка и натяжка дизайна на битрикс

Необходимо оценить работу по вёрстке и интеграции макета на движок битрикса. Сайт уже есть, делаем редизайн. Вёрстку нужно сделать адаптивную.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо оценить работу по вёрстке и интеграции макета на движок битрикса.
Сайт уже есть, делаем редизайн https://legendparts.ru/
Вёрстку нужно сделать адаптивную.
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