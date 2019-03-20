Создание сайта на woordpress

[u]Задача:[/u] есть готовый макет сайта в Figma, нужно произвести верстку десктопной и мобильной версии сайта и проверить работоспособность и корректное отображение на устройствах, залить на сервер и полностью настроить к работе без косяков. Предложить CMS ...
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Требуется создание хорошего нешаблонного многостраничника на вордпрессе.
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