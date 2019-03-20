Лендинг для пекарни

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок185 просмотров
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Открывается новая пекарня. В магазине будет выпечка, хлеб, торты, кофе и чай. Магазинчик небольшой, но уютный. В теплое время будет работать летняя терраса, где можно посидеть с друзьями и выпить кофе/чай с выпечкой.  Так же мы предусмотрели доставку, она будет работать круглосуточно. Более детально уже при личной переписке. 

5 лет назад
jenya_2809
36 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Shanti007
Тавифа 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$100
2 дня
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