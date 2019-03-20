Лендинг для пекарни

Открывается новая пекарня. В магазине будет выпечка, хлеб, торты, кофе и чай. Магазинчик небольшой, но уютный. В теплое время будет работать летняя терраса, где можно посидеть с друзьями и выпить кофе/чай с выпечкой. Так же мы предусмотрели доставку, она будет работать круглосуточно. Более детально уже при личной переписке.