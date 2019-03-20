Создание вебсайта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок247 просмотров
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Мне необходимо сдлать копию сайта ieltsonlinetests.com

задача разработать идентичный функционал 

оформление тестов и действия должны соответствовать оформлению https://takeielts.britishcouncil.org/computer-delivered-sample-test-questions  

Просьба сразу сообщить о: 

1. стоимости работы в час 

2. приблизительный срок 

3. фреймворк и язык написания сайта

5 лет назад
bkozhaev
Бауржан 
44 годаКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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