Создание сайта

Я 4 месяца меняла исполнителей для создания нового сайта. И мне повезло - откликнулся Руслан. Не скажу, что все у нас шло гладко, бывает, что и спорили, знаете, как в работе бывает...Но главное - это результат, которым я ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА! Руслан не дрожал над каждой копейкой, старался сделать, как лучше. Всегда был доступен для связи и обсуждения. Прислушивайтесь в работе к его советам и выбирайте исполнителем, не пожалеете!