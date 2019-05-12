Создание сайта

Необходимо создать небольшой сайт визитку, предлагающий услуги алмазного сверления. Так же данный сайт попытаться вывести в топ гугла, создать рекламную компанию в адвордсе. Помочь разобраться со всем этим
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробности прилагаются. Оплата - 25000 руб. Сайт на Джумле, версия старая
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