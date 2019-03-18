Необходимо создать сайт для строительной компании

Здравствуйте. Мы строительная компания (маленькая). Нам необходимо создать сайт строительной компании. Страниц 10-15, на данный момент срочно нужны 2, остальные в процессе - 1-6 мес.

В ключ с наполнением, текстами. Контент картинок и видео предоставим свой.

На данный момент задачи сайта две:

1. Страница - "Репутационная" - Люди по визитке или нашему названию заходят к нам на сайт видят чем мы занимаемся и наши выполненные работы. - (контент дадим)

2. Страница - "Продажная" - Люди приходят по рекламе (Директ, Гугл, Инстограм) - оставляют лиды.

3. Остальные страницы далее в процессе работы будут создаваться в течении 2-6 месяцев.

Если договоримся готовы отдать и настройку рекламы, если договоримся.

Образцы сайтов которые хотим:

1. https://agronovia.ru/

2. https://lanit.ru/

3. http://rkcosmetic.ru/