Необходимо создать сайт для строительной компании

Необходимо сделать сайт детского кафе в Санкт-Петербурге. С элементам лендинга - заявка на обратный запрос, отзывы и т.д.. Оригинальный дизайн. На вордпрессе. Присылайте портфолио, обсудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Мы строительная компания (маленькая). Нам необходимо создать сайт строительной компании. Страниц 10-15, на данный момент срочно нужны 2, остальные в процессе - 1-6 мес.
В ключ с наполнением, текстами. Контент картинок и видео предоставим свой.
На данный момент задачи сайта две:
1. Страница - "Репутационная" - Люди по визитке или нашему названию заходят к нам на сайт видят чем мы занимаемся и наши выполненные работы. - (контент дадим)
2. Страница - "Продажная" - Люди приходят по рекламе (Директ, Гугл, Инстограм) - оставляют лиды.
3. Остальные страницы далее в процессе работы будут создаваться в течении 2-6 месяцев.
Если договоримся готовы отдать и настройку рекламы, если договоримся.
Образцы сайтов которые хотим:
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