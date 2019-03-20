Создание лендинга для товарки

Товар: Аккумуляторы для телефонов

Версии: Делаем только моб версию сайта

Количество экранов: 8-9

Референсы работ:

http://goodmoons.ru/lp-vclean-spot2/?landing_demo=1

http://goodmoons.ru/willson-autoclay/?landing_demo=1

http://goodmoons.ru/starry-sky-watch/?landing_demo=1

На когда нужно: сроки сжатые, порядка 2-3 дня

Что готово: Копирайтинг

Что нужно: Прототип, дизайн, верстка

Бюджет: 60 usd

Обязательные требования

Желательно иметь опыт в создании лендингов подобного формата как в референсах. В начале сообщения ставьте цифру ноль, так я пойму, что вы прочли тз. К заявке обязательно прикрепляйте примеры ваших работ или отправляйте их в личку. Фрилансеры без портфолио не рассматриваются