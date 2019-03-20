Создание лендинга для товарки

$60
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок367 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Товар: Аккумуляторы для телефонов

Версии: Делаем только моб версию сайта

Количество экранов: 8-9

Референсы работ: 

http://goodmoons.ru/lp-vclean-spot2/?landing_demo=1 

http://goodmoons.ru/willson-autoclay/?landing_demo=1 

http://goodmoons.ru/starry-sky-watch/?landing_demo=1

На когда нужно: сроки сжатые, порядка 2-3 дня

Что готово: Копирайтинг 

Что нужно: Прототип, дизайн, верстка

Бюджет: 60 usd

Обязательные требования

Желательно иметь опыт в создании лендингов подобного формата как в референсах. В начале сообщения ставьте цифру ноль, так я пойму, что вы прочли тз. К заявке обязательно прикрепляйте примеры ваших работ или отправляйте их в личку. Фрилансеры без портфолио не рассматриваются

5 лет назад
crewcrev
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание вебсайта под ключ

    Мне необходимо сдлать копию сайта ieltsonlinetests.com задача разработать идентичный функционал  оформление тестов и действия должны соответствовать оформлению https://takeielts.britishcouncil.org/computer-delivered-sample-test-questions   Просьба сразу сообщить о:  1. стоимости работы в час  2. приблизительный срок  3. фреймворк и язык написания сайта

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен небольшой сайт

    Необходимо создать небольшой сайт визитку, предлагающий услуги алмазного сверления. Так же данный сайт попытаться вывести в топ гугла, создать рекламную компанию в адвордсе. Помочь разобраться со всем этим

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо создать сайт для строительной компании

    Здравствуйте. Мы строительная компания (маленькая). Нам необходимо создать сайт строительной компании. Страниц 10-15, на данный момент срочно нужны 2, остальные в процессе - 1-6 мес. В ключ с наполнением, текстами. Контент картинок и видео предоставим свой. На ...

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется дизайн и верстка сайта

    Всего страниц 7, тз написано для 4  (остальные 3 в планах) Компания занимается ИТ-Аутсорсингом. Обязательное требование иллюстрации должны точно соответствовать содержанию текста. Все  элементы во время верстки должны быть расположены ровно ...

    Верстка сайта
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн и верстка страницы сайта

    Имеется рабочий сайт художественной татуировки, на Word Press. Требуется дизайн и верстка, для начала одной страницы. В перспективе смена полного дизайна и создание магазина, возможно уже на другом домене.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интернет магазин ШИН на MODx

    Основная задача создать фильтры. По категориям: [b]1.       [/b]Легковыешины, [b]ФИЛЬТР          подбор по характеристикам,        подбор по авто [/b] [b]2.       [/b]Коммерческие  шины, [b]ФИЛЬТР        подбор по характеристикам,        подбор по авто [/b] [b]3.       [/b]Индустриальныешины,  [b]ФИЛЬТР        подбор похарактеристикам,        подбор по авто [/b] [b]4.       [/b]Грузовыешины, ...

    MODX
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание уникального веб-сайта!!!

    Здравствуйте  Необходимо создание уникального веб-сайта в течении 1-2 недель а также возможно его ведение в будущем ( пополнение коррекции добавления и тд ) Вот примеры сайтов которые нравятся: Два языка румынский и английский  Сайт достаточно простой главное концепция сайта ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать "копию" сайта

    $30

    Добрый вечер! Нужно сделать "копию" сайта epi*lan*ia.ru  (убрать звездочки).  Т.е. такая же структура (можно поменять порядок) и т.д. Текст и фото предоставлю. Установить на хостинг.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад