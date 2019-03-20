Создание лендинга для товарки

Подробности прилагаются. Оплата - 25000 руб. Сайт на Джумле, версия старая
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Товар: Аккумуляторы для телефонов
Версии: Делаем только моб версию сайта
Количество экранов: 8-9
Референсы работ:
http://goodmoons.ru/lp-vclean-spot2/?landing_demo=1
http://goodmoons.ru/willson-autoclay/?landing_demo=1
http://goodmoons.ru/starry-sky-watch/?landing_demo=1
На когда нужно: сроки сжатые, порядка 2-3 дня
Что готово: Копирайтинг
Что нужно: Прототип, дизайн, верстка
Бюджет: 60 usd
Обязательные требования
Желательно иметь опыт в создании лендингов подобного формата как в референсах. В начале сообщения ставьте цифру ноль, так я пойму, что вы прочли тз. К заявке обязательно прикрепляйте примеры ваших работ или отправляйте их в личку. Фрилансеры без портфолио не рассматриваются
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