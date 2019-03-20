Новый бренд финансовых услуг имеет необходимость в новом лендинге о предоставлении корпоративных финансовых услуг для компаний по всей Европе. Лицензия в Великобритании и в Литве.

Необходимо создание лендинга (может быть статический) для приглашения клиентов к началу использования сервиса, предоставление описания услуг и основных документов (политика Privacy, условия использования сервиса, контакты).

Основные услуги:

* расчетные счета (EUR на текущий момент, GBP в процессе) и международные переводы (FX в более 100 валют через партнера/SEPA/SWIFT).

* Как дополнительная услуга - открытие временного счета для оплаты уставного капитала и подача информации в реестр предприятий о его оплате (справка о капитале). |

* Третья услуга - счета сделок для тех, кто боиться покупать что то в интернете и хочет обезопасить себя.

Основной клиент - корпоративный сектор, желающий чтобы его платежи ходили быстро и безопасно и максимально интуитивно понятно.

Концепция дизайна - максимально “воздушный”, примеры концепции - n26.com, monese.com, atombank.com. Для цветовой гаммы и удобства клиента можно использовать скриншоты с существующих систем и / или ее элементы. Имеются примеры верстки системы банкинга как для веб, так и мобильных устройств.

В случае вопросов и уточнений к этому заданию - просьба сообщить.