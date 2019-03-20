Создание Интернет-магазина на Opencart

Есть шаблон http://discoland.com.ua/ на движке Opencart ocStore 2.1.0.1.1 .

Нужно сделать все по ТЗ

В приоритете пункт №3, он к выполнению в первую очередь.

Так же доработки по ходу работы

Есть еще несколько проектов, настроен на долгосрочное сотрудничество при положительном результате.

Для быстрой связи:

https://t.me/AlexWsp