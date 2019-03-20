Создать сайт для службы доставки (курьерской службы)

· Разработка концепции сайта HTTPS·

· Разработка эскиза базового дизайна , Дизайн (на белом фоне) и верстка макета сайта. Нравятся стилистические решения следующих сайтов YOOX.com, raiffeisen.ru, beseller.by, 1kargo.ru - интерфейс

· Программирование и подключение администраторского модуля, сайт реализуется на системе управления

контентом WORDPRESS или другая обоснованно лучшая

· Подготовка, публикация сайта на сервере,редактирование, верстка в страниц и настройка контента под поисковые системы

· Тестирование, регистрация уникальных текстов в поисковых системах, прописка в поисковых системах Yandex, Google и др. P.S. Тут только одна услуга – доставка, стоимость которой варьируется от веса. Взаимодействия с интернет-магазинами не требуется, пользователь самостоятельно оплачивает на сайте стороннего магазина. У нас только доставка. Основной функционал: взаимодействия с клиентами, администрирование ( база данных клиентов, база данных заказов, сам заказ, подтверждение, информационные сообщения, интеграция онлайн оплаты, безопасность). Заполнением блога буду заниматься самостоятельно.