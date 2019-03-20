Создать сайт для службы доставки (курьерской службы)

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок273 просмотра
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·        Разработка концепции сайта HTTPS·       

·        Разработка эскиза базового дизайна , Дизайн (на белом фоне) и верстка макета сайта. Нравятся стилистические решения следующих сайтов YOOX.com, raiffeisen.ru, beseller.by, 1kargo.ru - интерфейс 

·        Программирование и подключение администраторского модуля, сайт реализуется на системе управления

контентом  WORDPRESS  или другая обоснованно лучшая

·        Подготовка, публикация сайта на сервере,редактирование, верстка в страниц и настройка контента под поисковые системы

·        Тестирование, регистрация уникальных текстов в поисковых системах, прописка в поисковых системах Yandex, Google и др. P.S. Тут только одна услуга – доставка, стоимость которой варьируется от веса.  Взаимодействия с интернет-магазинами не требуется,  пользователь самостоятельно оплачивает на сайте стороннего магазина. У нас только доставка. Основной функционал: взаимодействия с клиентами, администрирование ( база данных клиентов, база данных заказов, сам заказ, подтверждение, информационные сообщения, интеграция онлайн оплаты, безопасность). Заполнением блога буду заниматься самостоятельно.

5 лет назад
guest_1553105488242
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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