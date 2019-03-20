Создание сайта для цветочного магазина

Нужен сайт для цветочного магазина. Так как до этого никогда такими вещами не занимался, то хочется понять: сроки, стоимость изготовления.

Пример сайта, который нравится:

https://www.ravnovesie-lab.com/buk-win

Есть Тз, в котором есть пункты, которые мне нужны.