Нужно сделать небольшой сайт с отзывами, чтобы там можно было размещать отзывы, ответы на них и т.п.

Чтобы человек регистрировался, оставлял свой отзывы, возможно лайкание отзывов и рейтинги лучших.

Знаю, что есть готовые решения на WP или какие-то плагины.