Сделать онлайн бронирование на сайте и доделать детали

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок154 просмотра
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Сайт туроператора. Необходимо создать систему онлайн бронирования, идея уже есть - с Вас только исполнение, для которого необходимы конкретные знания в сфере создания сайтов. Также есть другие пожелания по общему оформлению сайта. Сам сайт уже есть, работа начата.

5 лет назад
guest_15534485782847
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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