Перевод на испанский язык

ПереводыЗакрыт1 заявка195 просмотров
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Прошу перевести на испанский язык 

Как сделать индивидуальную надпись? 

1. Выбери любой артикль. 

2. Выберите размер и цвет. 

3. Оформи и оплати заказ. 

4. Важно! Зайди в личный кабинет и напиши продавцу Емейл! 

5. Укажи свою новую надпись. 

6. Получи свой индивидуальный шедевр. 

5 лет назад
guest_15511714710076
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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