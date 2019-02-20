RU-DE Срочный Перевод Формального Письма

ПереводыЗакрыт12 заявок281 просмотр
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Нужен письменный перевод с русского на немецкий двух формальных писем в австрийское посольство, общий размер - 1000 слов.  Желаемая ставка за слово - $0.03. Дедлайн - 22.03

5 лет назад
guest_15507941470804
5 лет в сервисе
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4 года назад