Оператор колл-центра со знанием английского языка (г. ВЛАДИВОСТОК)

$300
ПереводыЗакрыт3 заявки526 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В связи с расширением штата,требуются ответственные сотрудники со знанием английского языка (уровень не

ниже Advanced), проживающие в  г. ВЛАДИВОСТОК. Работаудаленно (на дому). График работы с 17.00 до 01.00 (по МСК). От вас: отличное

знанием англ. языка, усидчивость, желание работать на результат, компьютер,

стабильный интернет, гарнитура. Будьте готовы к выполнению небольшого тестового

задания. Зарплата: 300 долл (США) на испытательный срок. С дальнейшим увеличением,

в зависимости от выполнения плана.

5 лет назад
AnastasiyaHR
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад