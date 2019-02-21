Оператор колл-центра со знанием английского языка (г. ВЛАДИВОСТОК)

В связи с расширением штата,требуются ответственные сотрудники со знанием английского языка (уровень не

ниже Advanced), проживающие в г. ВЛАДИВОСТОК. Работаудаленно (на дому). График работы с 17.00 до 01.00 (по МСК). От вас: отличное

знанием англ. языка, усидчивость, желание работать на результат, компьютер,

стабильный интернет, гарнитура. Будьте готовы к выполнению небольшого тестового

задания. Зарплата: 300 долл (США) на испытательный срок. С дальнейшим увеличением,

в зависимости от выполнения плана.