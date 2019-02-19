Помощь с выполнением переводов и написанием текстов

ПереводыЗакрыт6 заявок219 просмотров
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Требуется искать информацию, писать или переводить тексты с\на французский язык. 

Задания 1 раз в неделю. Оплата 1 раз в неделю. Ставка 50 руб.\1000 збп.

5 лет назад
Lilu2017
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад