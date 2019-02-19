Помощь с выполнением переводов и написанием текстов

Необходимо перевести текст научной статьи (информационные технологии, программирование, математика) на английский. Пока тестовый кусок 1855 знаков с пробелами. В переводе никаких лишних эпитетов, строго и по делу. Нужно владение на уровне C1-C2, понимание научной литературы. ...