Проверка текста (англ), перевод

В связи с расширением штата,требуются ответственные сотрудники со знанием английского языка (уровень не ниже Advanced), проживающие в г. ВЛАДИВОСТОК. Работаудаленно (на дому). График работы с 17.00 до 01.00 (по МСК). От вас: отличное знанием англ. языка, усидчивость, ...