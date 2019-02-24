Проверка текста (англ), перевод

В связи с расширением штата,требуются ответственные сотрудники со знанием английского языка (уровень не ниже Advanced), проживающие в г. ВЛАДИВОСТОК. Работаудаленно (на дому). График работы с 17.00 до 01.00 (по МСК). От вас: отличное знанием англ. языка, усидчивость, ...
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1. Нужно вычитать текст на английском (3к знаков)
2. Перевод на рус-англ (крипто тематика) (2к знаков)
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