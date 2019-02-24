Проверка текста (англ), перевод

ПереводыЗавершен1 заявка161 просмотр
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1. Нужно вычитать текст на английском (3к знаков)

2. Перевод на рус-англ (крипто тематика) (2к знаков)

5 лет назад
Svetov
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
$15
2 дня
WMZ
Все отлично! Рекомендую.
Приятный человек и Заказчик. Большое спасибо!