Перевод и задания на немецком

Необходимо выполнить несколько заданий на немецком языке (религиозная тематика). Задания:

1) 4 деловых сценки, в которых надо составить по теме 5-8 предложений. Например: составить заявку к участию в научной конференции (сообщить свои данные и тему доклада).

2) Прослушать 2 ролика из новостей на немецком по 1-1,5 мин. и кратко изложить суть на русском.

3) Перевести одну аннотацию публикации на немецком на русский и одну с русского на немецкий. Каждая аннотация это примерно 40-50 слов.

4) Перевести текст проповеди (примерно 900 слов) с немецкого на русский и составить аннотацию к тексту проповеди на немецком.

Задания будут предоставлены исполнителю через файлообменник.