Перевод и задания на немецком

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Необходимо выполнить несколько заданий на немецком языке (религиозная тематика). Задания:
1) 4 деловых сценки, в которых надо составить по теме 5-8 предложений. Например: составить заявку к участию в научной конференции (сообщить свои данные и тему доклада).
2) Прослушать 2 ролика из новостей на немецком по 1-1,5 мин. и кратко изложить суть на русском.
3) Перевести одну аннотацию публикации на немецком на русский и одну с русского на немецкий. Каждая аннотация это примерно 40-50 слов.
4) Перевести текст проповеди (примерно 900 слов) с немецкого на русский и составить аннотацию к тексту проповеди на немецком.
Задания будут предоставлены исполнителю через файлообменник.
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