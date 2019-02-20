Тексты для цепочек email рассылок

Мы международная FinTech компания, специализирующаяся намикрокредитовании. Сейчас нам нужны тексты на английском языке для цепочки

рассылок для вот этого продукта https://www.konga24.co.za/

Микрокредитование в Южной Африке. Сумма залога от 300 до 5000 (ZAR). Сроки от 4 до 35 дней.Четыре тарифа в зависимости от присвоения которого заемщику становится доступна

та или иная сумма. Больше информации можно найти на сайте https://www.konga24.co.za/

Нужно подготовить тексты для 4 емейлов, 4 смс и 4 пушей длятриггерной цепочки. Письма отправляются через 15 минут, 24 часа, 3 дня и 1

неделю.

В каждом письмо должно быть:

· Тема письма

· Тест для баннера

· Обращение

· Call to action

Можно использовать те же тексты, но только немного видоизменив их.

Требование к коммуникации:

· Мы стремимся донести информацию о том, как мы ведембудущее банковского дела, с помощью наших технологических и финансовых услуг,

расширяя и раскрывая покупательную способность.

· Используется только English (UK).

· Без профессионального жаргона.

· Не использовать аббревиатуры.

· Поддерживаем человеческие амбиции.

Ситуация: Клиентеще ни разу не пользовался нашими услугами. Пользователь заполнил уже несколько

шагов регистрации, но не продолжил дальше.

Письмо 1. До 300знаков без пробелов

Напоминание о незавершенной регистрации. Возможности, которые получитклиент при ее завершении.

Письмо 2. До 600знаков без пробелов

Должно содержать авторитет компании, чувство ответственности, социальноедоказательство.

Письмо 3. До 600знаков без пробелов

Практические рекомендации и вовлечение. Преимущества

Письмо 4. До 600знаков без пробелов

История успеха, социальное доказательство, дефицит и срочность. Историявымышленного персонажа, который взял займ у нас и стал счастливым.

Количество знаков:

SMS - не более 134 знаков безпробелов

Push - 40-55 знаков спробелами