Тексты для цепочек email рассылок

Нужен письменный перевод с русского на немецкий двух формальных писем в австрийское посольство, общий размер - 1000 слов. Желаемая ставка за слово - $0.03. Дедлайн - 22.03
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы международная FinTech компания, специализирующаяся намикрокредитовании. Сейчас нам нужны тексты на английском языке для цепочки
рассылок для вот этого продукта https://www.konga24.co.za/
Микрокредитование в Южной Африке. Сумма залога от 300 до 5000 (ZAR). Сроки от 4 до 35 дней.Четыре тарифа в зависимости от присвоения которого заемщику становится доступна
та или иная сумма. Больше информации можно найти на сайте https://www.konga24.co.za/
Нужно подготовить тексты для 4 емейлов, 4 смс и 4 пушей длятриггерной цепочки. Письма отправляются через 15 минут, 24 часа, 3 дня и 1
неделю.
В каждом письмо должно быть:
· Тема письма
· Тест для баннера
· Обращение
· Call to action
Можно использовать те же тексты, но только немного видоизменив их.
Требование к коммуникации:
· Мы стремимся донести информацию о том, как мы ведембудущее банковского дела, с помощью наших технологических и финансовых услуг,
расширяя и раскрывая покупательную способность.
· Используется только English (UK).
· Без профессионального жаргона.
· Не использовать аббревиатуры.
· Поддерживаем человеческие амбиции.
Ситуация: Клиентеще ни разу не пользовался нашими услугами. Пользователь заполнил уже несколько
шагов регистрации, но не продолжил дальше.
Письмо 1. До 300знаков без пробелов
Напоминание о незавершенной регистрации. Возможности, которые получитклиент при ее завершении.
Письмо 2. До 600знаков без пробелов
Должно содержать авторитет компании, чувство ответственности, социальноедоказательство.
Письмо 3. До 600знаков без пробелов
Практические рекомендации и вовлечение. Преимущества
Письмо 4. До 600знаков без пробелов
История успеха, социальное доказательство, дефицит и срочность. Историявымышленного персонажа, который взял займ у нас и стал счастливым.
Количество знаков:
SMS - не более 134 знаков безпробелов
Push - 40-55 знаков спробелами
- Похожие заказы
- Переводы12 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Нужно вычитать текст на английском (3к знаков) 2. Перевод на рус-англ (крипто тематика) (2к знаков)Завершен5 лет назад
- $300
В связи с расширением штата,требуются ответственные сотрудники со знанием английского языка (уровень не ниже Advanced), проживающие в г. ВЛАДИВОСТОК. Работаудаленно (на дому). График работы с 17.00 до 01.00 (по МСК). От вас: отличное знанием англ. языка, усидчивость, ...Переводы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен перевод договора с русского на итальянский язык срочно!Переводы10 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется искать информацию, писать или переводить тексты с\на французский язык. Задания 1 раз в неделю. Оплата 1 раз в неделю. Ставка 50 руб.\1000 збп.Переводы6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $9
задание прикрепилПереводы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Тематика книжная. С русск. на англ.Завершен5 лет назад
Объем небольшой, до 1.5к символов.Завершен5 лет назад
- $25
Здравствуйте, уважаемые переводчики. Необходим грамотный перевод, ручной, без использования машинных переводчиков с русского на венгерский, 5 учётных страниц. Срок 2 суток. Документ предоставлю в ЛС. Интересуют прямые переводчики без посредниковПереводы6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо переводить тексты с русского на английский. Прошу указывать ваш опыт, стоимость за 1000 знаков с пробелами. В приложении тестовое задание.Переводы25 заявокЗакрыт5 лет назад