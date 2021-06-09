В 1С сделать перевод поля с помощью Google Translate

У меня УТ 11.4 - дв некоторых формах мне надо сделать кнопки/ссылки при клике на которые брался бы текст из одного поля, переводился с русского на украинский и помещался в другое поле.

Должно работать в таких формах:

- Справочники / Номенклатура / Форма элемента - https://prnt.sc/15lw0sm

- Справочники / Номенклатура / Форма группы - https://prnt.sc/15lwyhf

- ЗначенияСвойствОбъектов / Форма элемента - https://prnt.sc/15lwhnl

- ПланВидовХарактеристик / ДополнительныеРеквизитыИСведения / Форма элемента - https://prnt.sc/15lwt1y

- Справочники / ТегиНоменклатуры / Форма элемента - https://prnt.sc/15lxddm

- Справочники / ТегиНоменклатуры / Форма создания элемента - (также как на скрине выше)

- Справочники / ТегиНоменклатуры / группы тегов - https://prnt.sc/15lxzdy

Вроде как на инфостарте есть что-то готовое.