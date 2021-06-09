https://infostart.ru/public/1098347/ скачать обработку
В 1С сделать перевод поля с помощью Google Translate
У меня УТ 11.4 - дв некоторых формах мне надо сделать кнопки/ссылки при клике на которые брался бы текст из одного поля, переводился с русского на украинский и помещался в другое поле.
Должно работать в таких формах:
- Справочники / Номенклатура / Форма элемента - https://prnt.sc/15lw0sm
- Справочники / Номенклатура / Форма группы - https://prnt.sc/15lwyhf
- ЗначенияСвойствОбъектов / Форма элемента - https://prnt.sc/15lwhnl
- ПланВидовХарактеристик / ДополнительныеРеквизитыИСведения / Форма элемента - https://prnt.sc/15lwt1y
- Справочники / ТегиНоменклатуры / Форма элемента - https://prnt.sc/15lxddm
- Справочники / ТегиНоменклатуры / Форма создания элемента - (также как на скрине выше)
- Справочники / ТегиНоменклатуры / группы тегов - https://prnt.sc/15lxzdy
Вроде как на инфостарте есть что-то готовое.
Заявки фрилансеров
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