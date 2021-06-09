Интеграция 1С в опенкарт 2,3

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки5820 просмотров

необходимо в опенкрат 2.3 сделать выгрузку товаров и остатков из 1с.

и настроить синхронизацию остатков товара

Opencart
4 года назад
kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
54 года
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Алишер
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад