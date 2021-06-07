Cоздание интеграционного плагина (Bitrix24)

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка4353 просмотра

Cоздание интеграционного плагина.

Нужно реализовать интеграцию между Bitrix24 и doctor.eleks.

Список задач после предварительного обсуждения.

Как пример: https://habr.com/ru/post/459012/

4 года назад
guest_16230783593647
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Был
4 года назад

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Матвей
 
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Был
4 года назад
4 года назад