Синхронизация Tilda с системой учета (возможно 1С)

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Подобрать crm отвечающую нашим потребностям и интегрировать с системой учета (возможно 1С) Необходимо подобрать оптимальный вариант и настроить систему приема и учета заказов/продаж.

Существующий сайт на Tilda

Нужно настроить: Общение с клиентами в вотсап Редактирование заказа поступающего с сайта Выгрузка данных по определенной форме для обработки заказов Выгрузки в систему учета.

Tilda
4 года назад
olborodulina
Ольга 
39 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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