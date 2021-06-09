Cоздание интеграционного плагина. Нужно реализовать интеграцию между Bitrix24 и doctor.eleks. Список задач после предварительного обсуждения. Как пример: https://habr.com/ru/post/459012/
Синхронизация Tilda с системой учета (возможно 1С)
Подобрать crm отвечающую нашим потребностям и интегрировать с системой учета (возможно 1С) Необходимо подобрать оптимальный вариант и настроить систему приема и учета заказов/продаж.
Существующий сайт на Tilda
Нужно настроить: Общение с клиентами в вотсап Редактирование заказа поступающего с сайта Выгрузка данных по определенной форме для обработки заказов Выгрузки в систему учета.
Заявки фрилансеров
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