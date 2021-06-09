Отчет "История изменения объектов" на СКД для ERP 2, БП 3.0, УТ 11, КА 2.0 с использованием версионирования объектов https://infostart.ru/public/915128/ Цену предлагайте
Сайт-каталог. Сверстать, посадить на CMS и настроить 1с интеграцию
Нужно сверстать макет, посадить на CMS и настроить 1с интеграцию
Сайт-каталог 3-5 тыс товаров. Канцелярские принадлежности.
- без корзины, без оплаты
- с фильтрами и сортировкой товаров
- интеграция с 1с (загружать sku)
- От 3 до 5 тысяч товаров
CMS или фреймворк, не принципиально, но чтобы справлялась с нагрузкой и была понятная админка
Макета нет, но скоро будет.
Жду Ваши предложения цены.
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