Сайт-каталог. Сверстать, посадить на CMS и настроить 1с интеграцию

Нужно сверстать макет, посадить на CMS и настроить 1с интеграцию

Сайт-каталог 3-5 тыс товаров. Канцелярские принадлежности.

- без корзины, без оплаты

- с фильтрами и сортировкой товаров

- интеграция с 1с (загружать sku)

- От 3 до 5 тысяч товаров

CMS или фреймворк, не принципиально, но чтобы справлялась с нагрузкой и была понятная админка

Макета нет, но скоро будет.

Жду Ваши предложения цены.