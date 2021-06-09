Скачать отчет с infostart.ru

необходимо в опенкрат 2.3 сделать выгрузку товаров и остатков из 1с. и настроить синхронизацию остатков товара
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Отчет "История изменения объектов" на СКД для ERP 2, БП 3.0, УТ 11, КА 2.0 с использованием версионирования объектов
https://infostart.ru/public/915128/
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