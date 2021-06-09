Скачать отчет с infostart.ru

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка5169 просмотров

Отчет "История изменения объектов" на СКД для ERP 2, БП 3.0, УТ 11, КА 2.0 с использованием версионирования объектов

https://infostart.ru/public/915128/

Цену предлагайте

4 года назад
batanov
Игорь 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад