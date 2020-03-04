Перевод текста ENG -> RU или ENG -> UA

ПереводыЗакрыт183 заявки1540 просмотров
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Есть много текстов на английском.

Нужен перевод на русский, или украинский.

Указывайте цену за 1000 англ символов, и с какими из языков можете работать.

Пожалуйста, учтите сразу, за тупо копипаст Google translate платить не буду.

4 года назад
berzin
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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