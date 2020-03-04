Перевод текста ENG -> RU или ENG -> UA

Есть видео с озвучкой на русском языке https://burlesque.kiev.ua/page9648590.html нужно дать текст из видео на грамотном английском языке. главное корректная, качественная и интересная подача материала. текст должен завлекать посетителей в клуб. Всего символов: 643. Без пробелов: 541. Количество слов: 103 я ...
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Есть много текстов на английском.
Нужен перевод на русский, или украинский.
Указывайте цену за 1000 англ символов, и с какими из языков можете работать.
Пожалуйста, учтите сразу, за тупо копипаст Google translate платить не буду.
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