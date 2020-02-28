Требуются переводы на английский язык

ПереводыЗакрыт56 заявок1069 просмотров
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Требуются переводы с русского на английский язык.

Тематики: предпринимательство, недвижимость, образование, ряд других тем. Тексты разного формата и стиля.

Пожалуйста, оставляйте вашу заявку внутри проекта, для получения подробностей.

Спасибо.

4 года назад
Petrovskiy
Игорь 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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