Технический перевод RUS - ENG

ПереводыЗавершен23 заявки467 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать большой объем сложного перевода. 

Дословный перевод не пройдет. Нужно понимать о чем речь!

Пример приложен. 

Так же необходима корректрировка существующих переводов. 

Работа на длительный период. 

4 года назад
guest_15314145208306
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
hobotation
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$30
3 дня
Delivered as promised
Четкая постановка задачи, готовность подсказать и заинтересованность в результате. С таким заказчиком всегда приятно иметь дело. Благодарю за сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Администрация интернет магазина на немецком языке

    Добрый день уважаемые Веблэнсеры. Немецкая компания ищет коллегу для администрации немецкого интернет-магазина. Как это работает, мы расскажем и покажем. Вот наши требования: - Отлично разбираться в MS Excel - Знание немецкого языка  ﻿﻿- Знание английского языка - Организованность и дисциплина - ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/bnm743ld/portfolio/perevody-50/zhizn-bez-depressii-2062876/]Пример работы[/url]

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/bnm743ld/portfolio/perevody-50/zhizn-bez-depressii-2062876/]Пример работы[/url]

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести художественный текст с русского на английский

    Кто может перевести с русского на английский художественный текст объемом 50 тысяч знаков с пробелами. При договоренности возможно увеличение объема. Есть психологические термины. Нужны скорость и качество перевода.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перевод описаний товаров с русского на украинский

    Нужно откорректировать уже имеющийся автоматический укр.перевод описаний товара, исправить стилистические и пунктационные ошибки. Работа с csv-файлом. На выходе должны получится грамотные тексты без суржа, косноязычия и других ляпов.   Речь идет о небольших описаниях товаров (тематика: украшения, аксессуары).  ...

    Переводы26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести на арабский

    Нужно перевести тест на арабский язык: [url=https://puzzl.com.ua/test/dosha_test/]https://puzzl.com.ua/test/dosha_test/[/url] По времени ограничений нет  Пишите вашу стоимость перевода

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад