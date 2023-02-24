Технический перевод RUS - ENG

Добрый день уважаемые Веблэнсеры. Немецкая компания ищет коллегу для администрации немецкого интернет-магазина. Как это работает, мы расскажем и покажем. Вот наши требования: - Отлично разбираться в MS Excel - Знание немецкого языка - Знание английского языка - Организованность и дисциплина - ...
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Необходимо сделать большой объем сложного перевода.
Дословный перевод не пройдет. Нужно понимать о чем речь!
Пример приложен.
Так же необходима корректрировка существующих переводов.
Работа на длительный период.
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