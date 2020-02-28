Создать похожую работу

Добрый день уважаемые Веблэнсеры. Немецкая компания ищет коллегу для администрации немецкого интернет-магазина. Как это работает, мы расскажем и покажем. Вот наши требования: - Отлично разбираться в MS Excel - Знание немецкого языка ﻿﻿- Знание английского языка - Организованность и дисциплина - ...