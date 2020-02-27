Перевод описаний товаров с русского на украинский

Нужно откорректировать уже имеющийся автоматический укр.перевод описаний товара, исправить стилистические и пунктационные ошибки. Работа с csv-файлом. На выходе должны получится грамотные тексты без суржа, косноязычия и других ляпов.

Речь идет о небольших описаниях товаров (тематика: украшения, аксессуары). Для человека с идеальным украинским - задача крайне простая, в текстах нет специфических терминов, очень много повторяющихся фраз.

Для начала есть 500 описаний товаров (примерный объем русскоязычных описаний 250тыс. збп).

Оплата будет рассчитываться из расчета 1000 знаков без пробелов. Указывайте вашу цену и примерный срок перевода.

Пример описания:

Мужской браслет из натурального агата, сплетенный вручную мастерами бренда X. Каменные бусины собраны на прочную эластичную основу. Заметный штрих - стальной шарм в форме якоря.

Достоинства браслета:

-Авторский дизайн

-Ручная работа

-Оригинальная фурнитура

Размеры: 18 см, 20 см

Размер камней: 8мм

Материалы: агат, резинка, шарм из стали 316L