Перевести художественный текст с русского на английский

ПереводыЗавершен21 заявка516 просмотров
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Кто может перевести с русского на английский художественный текст объемом 50 тысяч знаков с пробелами. При договоренности возможно увеличение объема. Есть психологические термины. Нужны скорость и качество перевода. 

4 года назад
dmitryborisov
Дмитрий 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
bnm743ld
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$60
1 день
WMZ
Алексей все сделал очень хорошо и вовремя. Качественный перевод непростого художественного текста. Рекомендую!
Дмитрий - очень приятный заказчик, интересный проект, оплата сразу же. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.