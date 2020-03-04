Перевод текста на английский

$8
ПереводыЗавершен3 заявки265 просмотров
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Есть видео с озвучкой на русском языке

https://burlesque.kiev.ua/page9648590.html

нужно дать текст из видео на грамотном английском языке.

главное корректная, качественная и интересная подача материала.

текст должен завлекать посетителей в клуб.

Всего символов: 643. Без пробелов: 541. Количество слов: 103

я перевел исходя из моего уровня английского. поэтому достаточно просто вычитать этот текст

https://docs.google.com/document/d/1YzKwhdcdeeqI-0VfgOMUfNRERM3J1hA0igZXcZ5n3eg/edit?usp=sharing

4 года назад
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vldsk
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
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Отличный исполнитель. Быстро выполнил все работы
Отличный заказчик! Все четко, ясно и честно. Рекомендую!
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