Перевод рассказа с русского на английский.

ПереводыЗавершен1 заявка204 просмотра
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Необходимо перевести с русского на английский текст для книги. 9837 символов без пробелов. Кол-во слов 1843. 

3 года назад
Tatius_FoX
30 летСША
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
3 года назад
$40
2 дня
Благодарю за качественную и быструю работу! И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Высокая рекомендация.
Спасибо за работу! Очень интересный проект!