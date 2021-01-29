Перевод рассказа с русского на английский.

Здравствуйте. Мне нужно чтобы человек посмотрел несколько видео на английском на ютубе (4-5 часов их суммарная продолжительность в зависимости от скорости воспроизведения видео) которые объединяет одна тема, а затем сформулировал ее вкратце на русском языке. Видео называются ...
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Необходимо перевести с русского на английский текст для книги. 9837 символов без пробелов. Кол-во слов 1843.
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