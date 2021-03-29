Предлагаю полный комплекс бухгалтерских услуг для успешной деятельности Вашей компании:
- регистрация юридического лица (ИП, ООО и т.д.),
- выбор банка и открытие расчётного / валютного счёта,
- установка программы ведения бухгалтерского и налогового учёта 1С и подключение 1С-Отчётности и Клиент-Банка,
- оформление и согласование договоров, счетов на оплату, платежных поручений и первичной документации,
- подготовка и сдача отчётности в контролирующие органы,
- оформление приёма и увольнения сотрудников, расчёт заработной платы и выплат с заработной платы,
- валютный контроль.
Большой опыт обслуживания компаний работающих с ВЭД. Работа с компаниями на УСН И ОСНО. Консультации 24/7
Предлагаю услуги по переводу текстов различной сложности с немецкого языка на русский.
Работу выполню быстро и качественно. Есть опыт перевода сложных технических текстов (инструкций по эксплуатации оборудования)